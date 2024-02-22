Народный писатель Азербайджана, заслуженный деятель искусств, кавалер орденов «Шохрат» и «Шараф» Мовлуд Сулейманлы будет похоронен в Шамахы, сообщили Trend Life в Союзе писателей Азербайджана.

Мовлуд Сулейманлы будет похоронен в Шамахы согласно собственному завещанию.

Напомним, что Мовлуд Сулейманлы скончался 21 февраля на 81-м году жизни.

15 февраля он перенес инсульт и в тот же день был помещен в реанимационное отделение Клинического медицинского центра.

Мовлуд Сулейман оглу Балакишиев (Мовлуд Сулейманлы) родился 18 марта 1943 года. Трудовую деятельность он начал в 1968 году на Азербайджанском радио. С 1992 по 2009 годы занимал должность заместителя председателя по радио на Азербайджанской государственной телерадиокомпании. Мовлуд Сулейманлы также занимал различные должности на киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы, в журналах «Ulduz» и «Azərbaycan». В 1964 году в газете «Azərbaycan gəncləri» было опубликовано стихотворение Сулейманлы «Əllərim». Позже вышла в свет книга стихов автора под названием «Bir ünvan». В 1979 году была издана его книга «Ayın aydınlığında», которая привлекла внимание литературной общественности. Автор получил большую известность как прозаик.

По произведениям писателя поставлены театральные спектакли, по его сценариям сняты фильмы.