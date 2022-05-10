Сын и тезка бывшего покойного диктатора Фердинанда Маркоса, свергнутого в 1986 году, одержал убедительную победу на президентских выборах на Филиппинах. Об этом свидетельствуют данные избирательной комиссии по итогам подсчета более 90 процентов бюллетеней, обнародованные утром во вторник, 10 мая.

64-летний Фердинанд Маркос-младший по прозвищу «Бонгбонг» получил почти 30 млн голосов, что более чем вдвое больше, чем у его ближайшей соперницы Лени Робредо, занимающей пост вице-президента этого островного государства. В паре с Маркосом борьбу за пост вице-президента вела Сара Дутерте-Карпио, дочь действующего президента страны Родриго Дутерте, которая также опережает конкурентов.

Окончательные результаты ожидаются лишь через несколько недель. Победа Фердинанда Маркоса-младшего означает возвращение к власти клана Маркосов через 36 лет после его бегства в изгнание, когда Фердинанд Маркос-старший был свергнут в ходе революции народной власти.

После шести лет авторитарного режима Дутерте правозащитники, представители католической церкви и политологи опасаются, что Маркос-младший окажется еще более автократичным лидером. Дутерте, известный многочисленными скандальными действиями и заявлениями, в октябре прошлого года объявил об уходе из политики. (DW)