Сын бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма Ромео подписал контракт с «Брентфордом». Об этом сообщается на сайте клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).

20-летний полузащитник подписал контракт по схеме «1+1».

Ромео Бекхэм вторую часть прошедшего сезона провел в «Брентфорде» на правах аренды из американского клуба «Интер Майами», который принадлежит Бекхэм-старшему. Теперь «Брентфорд» подписал полноценный контракт с Ромео.

Бекхэм-младший играл за молодежный состав «Брентфорда», где в 15 матчах забил один гол.