Король Карл III посвятил Бекхэма в рыцари в ходе церемонии в Беркшире во вторник. Его имя было включено в официальный список людей, которые получили награды по случаю дня рождения короля.

Бывший капитан английской футбольной сборной появился в Виндзорском замке в костюме, сшитом по лекалам, сделанным его супругой Викторией. Она получила звание Офицера Ордена Британской империи за заслуги в области моды в 2017 году.

Он признался, что «более чем горд» из-за посвящения в рыцари. «Люди знают, насколько я патриотичен — я люблю свою страну. Я всегда говорил, насколько важна монархия для моей семьи. Мне посчастливилось путешествовать по всему миру, и все люди хотят со мной говорить только о нашей монархии. И я горжусь этим», — заявил знаменитый футболист.

50-летний Дэвид Бекхэм — один из самых титулованных британских футболистов и главная футбольная звезда своего поколения. С 1996 по 2009 годы он играл в составе сборной Англии: выходил на поле 115 раз и забил 17 голов, участвовал в трех чемпионатах мира за Англию, а также в двух чемпионатах Европы. В течение шести лет — с 2000 по 2006 год — он был капитаном сборной. (bbc.com)