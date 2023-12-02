В столице Франции Париже на персональной выставке английской художницы Сары Нилл-Джонс демонстрируются картины, посвященные Азербайджану.

Как сообщает французское бюро Report, на выставке, проходящей в Высшей школе искусств и культуры (IESA) при Министерстве культуры Франции, представлены многочисленные картины, отражающие памятники культуры и архитектуру Баку.

Любовь художницы, долгие годы проживавшей в Баку, к Азербайджану и азербайджанскому народу нашла глубокое отражение в ее творчестве.

Отметим, что работы английской художницы хранятся в различных музеях мира, а также в Музее современного искусства в Баку.

Сара Нилл-Джонс также преподавала в Бакинской академии художеств.