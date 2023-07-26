Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер пообещал признать вину в двух налоговых преступлениях. Об этом сообщил Reuters.

Признав вину в неуплате налогов на 100 тысяч долларов, Байден сможет избежать наказания за употребление наркотиков и владение огнестрельным оружием. Налоговые обвинения влекут наказание до года тюрьмы, а вот нарушения при хранении оружия — до десяти лет.

Вполне вероятно, что сын президента США может избежать срока, однако окончательное решение будет за судьей. Байден-младший уже прибыл в здание суда штата Делавер, где рассматривается его дело.