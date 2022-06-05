Интересным заявлением отличился, как передают иностранные СМИ, американский президент Байден. США не будут навязывать Киеву свою волю в вопросе возможных территориальных уступок РФ, но продолжат укреплять его военный потенциал, сказал он.

Это интересный поворот. Как будто намек на то, что Штаты вроде и не против, если Украина пойдет на всё ради остановки боевых действий. Это можно расценить и как некое поощрение Киеву, чтобы он пошел на такой шаг. И что значит слово «уступки» в устах Байдена сегодня? Он считает, что «те» захваты со стороны РФ, по состоянию на 24 февраля — дело уже состоявшееся, а теперь уступки могут быть уже в отношении тех земель, которые Россия захватила после этой даты? Мариуполь, Херсон, часть Запорожской области? Это надо «уступить»?

А как же быть с аппетитами Путина? Ведь это будет не прекращение, а приостановка войны. Наполеоновские амбиции кремлевского диктатора никуда не делись, и, уступив Москве сейчас, Киев заложит основу для еще одного вторжения на территорию Украины, а может быть и на Южный Кавказ, и в Центральную Азию. Не верится, что Байден не предвидит таких вероятностей. Почему же он говорит об этом?

Своим мнением по этой ситуации поделился с # известный украинский эксперт, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», главный редактор журнала «Черноморская безопасность» Михаил Гончар (Киев):

— Стоит обратиться к оригиналу публикации в «Нью-Йорк Таймс» от 31 мая, чтобы понять, что на самом деле выразил президент США. Джо Байден высказался четко и однозначно: “… моим принципом остается «ничего об Украине без Украины», как и было все время в течение этого кризиса. Я не буду оказывать давление на украинское правительство – ни частно, ни публично – чтобы оно пошло на какие-либо территориальные уступки. Это было бы неправильно и противоречило бы устоявшимся принципам”. То есть, здесь нет и намека на то, что США будут склонять Украину к территориальным уступкам для “сохранения лица Путина”.

По сути это ответ Вашингтона на некий “мирный план”, который был передан в ООН 18 мая итальянским министром иностранных дел Луиджи ди Майо, и за которым солидарно стоят Шольц с Макроном, а также торчат “уши Путина”, с которым, как сознался Макрон, он наговорил более 100 часов по телефону за последние полгода. Мне это напоминает приснопамятную “формулу Штайнмайера” по “урегулированию на Донбассе”, которая на самом деле “формула Лаврова”, но поданная в немецкой упаковке. Здесь прием все тот же, просто упаковка теперь трехслойная – сверху блестящая обертка итальянская, дальше идет макроновская ботоксная прокладка “cпасти-лицо-путину” и, наконец, слой мягкой ваты “не-унижать-россию” от Шольца. Это западно-европейское трио при разработке плана нарушило основной принцип «ничего об Украине без Украины». Поэтому для нас этот план не существует.

Рашистские СМИ изобилуют комментариями, что США в ООН устами своего представителя Линды Томас-Гринфилд поддержали итальянский план. Но на самом деле она сказала, что США поддержат любые усилия по мирному урегулированию, которые поддержит украинский народ.

Ну и наконец, стоит привести еще одну позицию, озвученную президентом США в своей колонке для “Нью-Йорк Таймс”: “Если Россия не заплатит высокую цену за свои действия, это покажет другим потенциальным агрессорам, что они могут прибегнуть к захвату территорий и покорению других стран… Это может означать конец международного порядка, основанного на правилах, открыв двери для агрессии в других местах… Американцы и дальше будут поддерживать украинский народ, потому что мы понимаем, что свобода – вещь не бесплатная”.

Поэтому поставки Украине по ленд-лизу – это уже не просто слова и намерения, а продолжение конкретной поддержки со стороны США в совершенно новом качестве.