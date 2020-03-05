Свобода есть, развития нет

Глава Грузии Саломе Зурабишвили выступила с ежегодным президентским посланием в парламенте страны. Это традиция, однако, в нынешней своей речи президент вольно или невольно затронула тему, которая, надо полагать, давно вызывает вопросы у многих.

По ее словам, страна сейчас находится в той реальности, когда агрессия и ненависть изменили грузинское общество, которое вместо того, чтобы двигаться вперед, ходит по кругу.

«Где мы находимся сейчас? Вместо того, чтобы вместе, всеми силами и ресурсами думать о будущем страны и над решением задач, искать выход или выдвигать инициативы и идеи, мы стоим на месте и ходим по кругу», — произнесла Зурабишвили.

При этом она отметила, что все это происходит потому, что общество больше интересуют политические страсти, и оно переносит свою энергию в это.

Выступление Зурабишвили проходило в полупустом зале. Парламентская оппозиция находится в режиме бойкота.

Но пришел весь Кабинет министров, во главе с премьер-министром Георгием Гахария, представители Патриархии и дипломатического корпуса.

Вообще-то, если задуматься, грузинское общество и вся структура этого государства уже давно обладают такими свободами и возможностями, каких точно нет минимум у половины стран планеты. Армения и Азербайджан тоже в этом смысле могут Грузии только завидовать, равно как и такие соседи, как Россия и Иран. Однако, как правильно отметила Зурабишвили, страна почему-то все ходит по кругу или стоит на месте — не видно прорывного развития в самых разных сферах — в науке, промышленности, сельском хозяйстве, и т.д. Почему так происходит? Есть ли тому объективные причины, или развитие этой давно демократической страны тормозится кем-то искусственно?

Эти моменты прокомментировал в общении с # живущий в Тбилиси директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Госпожа президент, безусловно, точно отметила проблемы Грузии, но, к сожалению, отсутствие прорыва и реформ — результат работы ее команды — команды правящей партии. Да, Грузия может гордиться свободами и возможностями, но и на эти свободы каждая власть накладывает свои ограничения, когда речь заходит о возможности потери этой самой власти. Грузии нужна мультипартийная система, при которой правительство будет действительно коалиционным, состоящим из продемократических партий. А не как было, когда к власти приходила «Грузинская мечта» с миллиардами и остальные — с честным именем, но без штанов. Так демократию не построишь. «Миллиарды» всегда будут хотеть приумножиться, взять всю власть. Это не даст Грузии шанса на дальнейший прорыв, которого так заслуживает грузинский народ.

— А если без политики — ведь есть, наверное, принятые и действующие основополагающие законы, которые сами по себе весьма прогрессивны, и должны давать бизнесменам и фермерам все возможности для развития своего дела, но почему-то этого не происходит. Есть какие-то тормоза экономического свойства? Или это ментальная инертность? Но вот в сфере туризма Грузии на постсовке, например, равных нет. А по факту, из грузинского экспорта мы видим только минералку, лимонады, приправы и вино — всё. Что мешает развитию всех остальных сфер? Отсутствие свободных денег? Желающим действовать отказывают в щадящих кредитах?

— Без политики тут не получится. Нужно продолжать реформы. Нужно заниматься развитием общества и его навыков, в том числе, в сферах экономического развития. Евросоюз делает много программ в Грузии для развития хозяйств, но это не массово. Это единицы. Для того, чтобы произошел рывок, именно власти должны заниматься развитием государства. Образовывать, рассказывать. К сожалению, в последние годы это никому не нужно, так как властям выгодны бедные избиратели, которые зависят от этих властей, а не независимые, образованные люди. Это российская практика абсолютно — люди не должны задумываться о великом, они должны искать хлеб и на что купить одежду. В Грузии именно в этом проблема, а не в инертности. Это талантливый и готовый работать народ, которому нужно помогать знаниями, направлениями.