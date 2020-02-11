Сверхзадача – переубедить Трампа

В последние дни вновь активизировались разговоры вокруг будущего Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД, или ядерной сделки). Это связано еще и с тем, что 10 февраля в Вене начала работу Международная конференция по атомной безопасности. В ней принимают участие представители 139 государств-членов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Выступая там, вице-президент ИРИ, глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи призвал ЕC стать основным игроком ядерной сделки. По его словам, страны Евросоюза должны взять на себя ключевую роль в реализации СВПД вопреки давлению США.

Надо признать, не без веских оснований он считает, что ядерную сделку нужно спасать, несмотря на усилия США по ее разрушению.

Иран, похоже, очень не хочет ее разрыва и взывает к ответственности стран ЕС. Интересно, посмеют ли те пойти против воли США.

В ЕС эти призывы услышали, но не совсем те люди. Ответить решил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который недавно посещал Тегеран. По его словам, Евросоюз не является подписантом СВПД, он только посредник между участниками ядерной сделки, передает «Интерфакс».

«Подписанты четко определены. И эти подписанты в соответствии с полномочиями мандата ООН просили, чтобы верховный представитель ЕС по иностранным делам действовал в качестве посредника», — объяснил пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По словам Стано, каковыми бы ни были пожелания подписантов, пока действуют положения СВПД, посредник должен рассматривать их инициативы, исходя из соглашения.

«Совместная комиссия СВПД соберется в конце месяца, чтобы как раз рассмотреть вопросы, которые были адресованы группой подписантов верховному представителю. Я настаиваю на его роли координатора. Он занимается вопросами, которые ему адресуются подписантами», — резюмировал Стано.

Напомним, что в связи с сокращением иранской стороной ряда своих обязательств по СВПД «евротройка» подписантов (Великобритания, Германия и Франция) заявила в январе о запуске механизма урегулирования споров. Глава дипломатии ЕС в связи с этим заявил, что сложность вопроса потребует большего времени, чем предусмотрено процедурой, и назначил на февраль заседание совместной комиссии СВПД.

Каким-то образом разрулить сложившуюся сложную ситуацию пытается генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, но хватит ли для этого его авторитета? Общаясь 10 февраля с журналистами в Вене, он заявил, что МАГАТЭ необходим диалог с Ираном на максимально высоком уровне для прояснения всех необходимых вопросов.

«Работа идет. Есть ряд вещей, которые, с одной стороны, как вы знаете, связаны с выполнением СВПД, и с другой — есть более постоянные обязательства по гарантиям. Мы в контакте с Ираном, но пока не достигли точки, когда могли бы дать полную оценку того, что происходит», — сказал Гросси.

«Я считаю, очень важно, чтобы мы могли убедиться, что хорошо понимаем друг друга… Я бы сказал, без такого диалога не обойтись», — добавил он.

При этом сами европейские страны-подписанты на заявления иранской стороны пока никак не отреагировали. Не слышно и никакой оценки из Вашингтона. Но свою позицию поспешила зафиксировать еще одна сторона сделки – Москва.

СВПД находится на краю пропасти, но точка невозврата не пройдена, заявил «Интерфаксу» директор департамента российского МИДа по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

Он считает, что шанс на сохранение СВПД сохраняется и допускает возвращение документа в изначально согласованные рамки. «Для этого нужна политическая воля. Со стороны Ирана она присутствует», — сказал Ермаков.

Российский дипломат отметил, что есть проблемы, связанные с прямой или косвенной государственной поддержкой странами Евросоюза санкционных требований США, которым они не решаются противостоять. И это действительно так.

Нынешнее желание США заменить СВПД какой-то другой — «всеобъемлющей сделкой» — нереалистично, добавил в свою очередь постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. И совершенно резонно напомнил, что переговоры с Ираном по СВПД (заключенному летом 2015-го) заняли около десяти трудных лет.

И еще неизвестно, на какой срок растянутся переговоры по новой сделке, на чем настаивает Трамп, желая включить в нее еще и вопросы региональной безопасности, и ракетной темы. Дипломат уверен, что разговоры о намерении Ирана создать ядерное оружие носят спекулятивный характер.

И ведь правда, МАГАТЭ с 2009 года не зафиксировало ни одного нарушения иранской стороной соглашения по ядерному вопросу. То есть, каких-то видимых оснований для выхода США из СВПД, после которого и разгорелся этот сыр-бор, просто нет.

Сам Трамп обо всем этом, конечно же, знает. Тем труднее и выглядит задача попытаться убедить его вернуть страну в состав подписантов СВПД.