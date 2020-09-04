«Суверенитет не может быть предметом торга» — Тихановская о переговорах Лукашенко с Мишустиным

Светлана Тихановская — главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах — прокомментировала его встречу с премьером-министром России Михаилом Мишустиным.

«Я всегда говорила и повторяю, что суверенитет не может быть предметом переговоров или торга. Я сомневаюсь, что любые решения и договоры, которые могут быть подписаны Лукашенко, будут признаны новым правительством. Причина этого известна: народ отказал Лукашенко в доверии», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале пресс-службы Тихановской «Пул Первой».

Мишустин и Лукашенко провели встречу в Минске 3 сентября. «У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались», — заявил Мишустин во время встречи.

Вместе с премьером в Беларусь прибыли еще . Они участвовали в переговорах с премьер-министром Беларуси Романом Головченко. На них обсуждались, в частности, вопросы поставок и оплаты энергоносителей, пишет ТАСС.