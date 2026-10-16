Президент США Дональд Трамп утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в мирном завершении войны.

Как передает #, об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax.

«Он говорит, что хочет урегулирования конфликта, но на самом деле не хочет. Я не большой поклонник Зеленского. Они разрушили эту страну», — сказал американский лидер.

Трамп также подчеркнул необходимость проведения президентских выборов в Украине.

«Я думаю, нам нужны выборы. Откровенно говоря, я считаю, что Зеленский находится там уже слишком долго», — отметил он.

По словам президента США, если Украина хочет завершить войну, ей следует рассмотреть вопрос проведения выборов.

«Думаю, время для этого пришло. Если они хотят урегулировать конфликт», — добавил Трамп.