Во Франции вечером 11 сентября сошел с рельсов пассажирский поезд. Полиция сообщила, что причиной стало столкновение с «неопознанным предметом». Источники BFM рассказали, что приоритетной версией в расследовании считается диверсия: на путях был обнаружен обломок рельса.

Инцидент произошёл недалеко от города Клеон на севере страны. В поезде находились более 180 пассажиров. Пострадали 44 человека: одна женщина была госпитализирована в критическом состоянии, остальные получили лёгкие травмы.

Крушение парализовало движение на нескольких направлениях. Оператор железнодорожных перевозок во Франции SNCF сообщил о серьезных перебоях на линии между Руаном и Каном, а также между Каном и Гавром в обоих направлениях. В Париже на вокзале Сен-Лазар вечером 11 сентября опаздывали поезда, прибывавшие из Руана и Гавра, задержка составляла до трех часов.

На линии Париж—Руан сегодня утром, 12 сентября, движение возобновилось, однако на других участках сохранялись ограничения. (themoscowtimes.com)