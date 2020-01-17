Существует ли в Азербайджане риск закредитованности населения?

Кредиты уже не пугают среднестатистических граждан нашей страны так как раньше, и они берут их охотнее, чем раньше. Если ипотеку дадут далеко не каждому, то получить потребительский кредит проще простого. Но все ли смогут по ним расплатиться, когда придет время?

В соседней России число одобренных кредитных заявок упало до минимума. В 2019 году банки одобрили лишь 36,9% заявок на кредиты, сообщает РБК. В Национальном бюро кредитных историй считают, что такая ситуация связана с осторожностью банков из-за действий Центробанка, а также из-за динамики доходов населения. Центробанк неоднократно указывал на рост рисков в сфере розничного кредитования, а также усиление закредитованности граждан.

Экономист Натиг Джафарли отметил #, что это все часть потребительского кредитования, и если говорить о нашей стране, то и у нас есть риски. «И руководство Центробанка, и президент страны говорили о том, что рост потребительских кредитов – тревожная тенденция. В прошлом году таких кредитов было в 2 раза больше, чем коммерческих. Потребительское кредитование составляет более 40% от общего числа кредитных вложений, и объем кредитования в стране растет в основном за счет потребительских кредитов. Причин такого роста несколько, но главная — банки хотят много заработать, потому максимально упрощают потребительское кредитование. Банки надеются, что если с ними будут проблемы, то поможет государство. На то что государство спишет долги надеются и набирающие потребительские кредиты граждане. Это нездоровая обстановка», — подчеркнул он.

По его словам, отечественные банки работают по схеме 20 века — берут депозиты под низкие проценты и выдают кредиты под высокие. В Европе и Америке банки уже давно стали инвестиционными фондами. Они становятся инвесторами и сотрудничают с теми, у кого есть идеи, но нет средств для их претворения в жизнь. Наши же банки работают по принципу кассы, говорит Н.Джафарли.

«Коммерческие кредиты мало кто рискует брать из-за высокой процентной ставки. Если они берут их под производство, то первые несколько лет доходов может почти не быть, однако кредит все равно приходится выплачивать плюс платить налоги. Это невыгодно бизнесу. К тому же, когда в стране нет независимых судов, возникают проблемы с защитой собственности. Учитывая все это, бизнес не заинтересован в том, чтобы брать долгосрочные кредиты. У нас стремятся строить бизнес по простой схеме – купил товар-перепродал — заработал. А там где уменьшается коммерческое кредитование, уменьшаются рабочие места и объемы производства, падает уровень экономики. Пока ситуация не плачевна за счет продажи нефти, но если цена на нефть упадет, будут сложности», –подчеркнул Н.Джафарли.

По словам экономиста Фуада Ализаде, в Азербайджане нет риска закредитованности населения. Тем не менее, он отметил, что банкам не стоит делать ставку только на потребительские кредиты, иначе они могут столкнуться с проблемами 2015 года. Пока угроз нет, экономика стабильна, манат держится на одной отметке уже долгое время, но необходимо не допустить возможности повторения былого сценария.

Он отметил, что для того чтобы банки охотнее давали кредиты в сфере реального сектора, должна быть соответствующая политика. Так, Фонд поддержки предпринимательства выделяет средства на кредитование малого и среднего бизнеса и банки охотно апеллируют такими средствами. Но сейчас большая часть средств банков — это вклады населения.

Ф.Ализаде считает, что учетная ставка должна снизиться до 3%. Причем учетная ставка должна действительно быть показателем, на который должны ориентироваться банки при выделении кредитов.

По словам Наримана Агаева, в нашей стране ситуация иная, чем в России, хотя многие пытаются проводить параллели. У нас потребительские кредиты выдают меньше, чем раньше, банки ужесточили условия их выдачи. Автокредитование также не распространено, да и объемы ипотечного кредитования сократились, сказал он.

В потребительском кредитовании, как говорит Н.Агаев, большие проценты, но и риски тоже большие, и банки не хотят рисковать. Но они также не желают переориентироваться, например, на аграрное кредитование. Нужна более гибкая политика банков, считает эксперт. Должны развиваться малые и средние предприятия. В Азербайджане банки охотно кредитуют торговый сектор, но не производство. Он считает, что в последнем случае стоит применить исламский банкинг.