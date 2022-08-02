Вышедший из порта Одессы в понедельник утром сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне с грузом украинского зерна прибыл к Стамбулу, сообщило Минобороны Турции.

«Сухогруз Razoni, груженный кукурузой, достиг пролива Босфор со стороны Черного моря. Он бросил якорь в отведенном ему месте», — говорится в сообщении министерства.

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Ожидается, что сухогруз RAZONI, который вчера вышел из украинского порта Одесса и нагружен кукурузой, в 21:00 по местному времени войдет в пролив Босфор в Стамбуле.

Информацию об этом распространило Министерство национальной обороны Турции.

Отмечено, что члены Совместного координационного центра начнут осмотр корабля завтра утром