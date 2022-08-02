Вышедший из порта Одессы в понедельник утром сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне с грузом украинского зерна прибыл к Стамбулу, сообщило Минобороны Турции.
«Сухогруз Razoni, груженный кукурузой, достиг пролива Босфор со стороны Черного моря. Он бросил якорь в отведенном ему месте», — говорится в сообщении министерства.
***21:33
Ожидается, что сухогруз RAZONI, который вчера вышел из украинского порта Одесса и нагружен кукурузой, в 21:00 по местному времени войдет в пролив Босфор в Стамбуле.
Информацию об этом распространило Министерство национальной обороны Турции.
Отмечено, что члены Совместного координационного центра начнут осмотр корабля завтра утром