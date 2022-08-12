Сухогруз Razoni, перевозящий украинское зерно под флагом Сьерра-Леоне, вышел из турецкого порта Мерсин и направился в Египет.

Об этом свидетельствуют обновленные в пятницу данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

По состоянию на 06:30 Razoni находится в 25 морских милях от берегов Турции и движется в сторону Египта.

Более точная информация касательно пункта назначения не приводится.

Агентство Reuters в четверг сообщило, что из 26 тысяч тонн кукурузы, находившихся на борту сухогруза, 1,5 тыс. должны были быть выгружены в Турции, после чего планировалась отправка судна в Египет.