Турецкий сухогруз Kafkametler подорвался на мине у берегов Румынии в Черном море. Об этом сообщает телеканал Tele-1 со ссылкой на источники.

По данным телеканала, инцидент произошел 5 октября в 11-ти милях от устья Сулинского канала. В результате взрыва балластная цистерна судна получила повреждения, которые оценили как незначительные.

Источник телеканала со ссылкой на капитана сухогруза рассказал, что в момент происшествия на судне находилось 12 человек. Все они являются гражданами Турции. Никто не пострадал.

По предварительной информации, подрыв произошел на мине времен Второй мировой войны. Также не исключается, что это могла быть плавучая украинская мина, отмечает Tele-1.