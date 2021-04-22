Судьба коррупционных миллиардов — От кого Счетная палата ждет указаний, чтобы приступить к расследованию?

Милли Меджлис заслушал и утвердил отчет Счетной палаты по итогам работы этой структуры в минувшем году. На первый взгляд, увесистый документ на 176 страниц, составленный «в соответствии с международными стандартами», может показаться серьезным, но по сути всего лишь формальность – фолиант, состоящий из общей лексики, сказал # председатель Общества международных экономических исследований Ekonomiks профессор Фикрет Юсифов.

Отчет содержит информацию о произведенных в прошлом году Счетной палатой (СП) контрольных мерах при использовании государственных средств, включая 34 аудиторские, 3 аналитические и 4 мониторинговые проверки.

Специалист предложил приглядеться к результатам 41 проверки, в ходе которых впоследствии было изучено расходование принадлежащих государству 9,2 млрд манатов и выявлено финансовых нарушений на 130,3 млн манатов. Вот только вернули в государственную казну часть этой суммы — 51,9 млн манатов.

К вопросу о том, как сложилась судьба остальных 75,1 млн манатов. Дела по 14,4 млн манатов направлены в правоохранительные органы, а вот что произошло с подлежащими восстановлению 58,7 млн манатов, история умалчивает. Впрочем, сумма выявленных нарушений мизерна по сравнению с масштабами финансовых нарушений, которые обычно допускаются при реализации проектов на государственные средства. При желании, говорит Юсифов, всевозможных нарушений можно выявить в 10 раз больше.

«Интересно, почему Счетную палату не волнует судьба денег, разграбленных путем коррупции и взяточничества в учреждениях, где вращаются государственные средства в особо крупных размерах? От кого они ждут указаний, чтобы приступить к расследованию? Предпосылки для работы Палаты в этом направлении уже имеются. Поступили тревожные сигналы от главы государства о том, что за последние годы имели место серьезные нарушения при расходовании государственных средств в госкомпаниях. Государственная нефтяная компания, «Азерэнержи», «Азеригаз», «Азеришыг», «Азерсу», «Азал», «Азербайджанские железные дороги» и другие подобные структуры получают больше субсидий из бюджета, нежели платят в бюджет. А ведь они должны играть ведущую роль в формировании доходов государственной казны», — говорит собеседник редакции.

Напомним, что 6 августа минувшего года в ходе видеоконференции о мерах борьбы с пандемией и социально-экономической ситуации Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил со справедливой критикой в адрес государственных компаний:

«Государственная нефтяная компания получает деньги не только на газификацию, но и на бурение, финансирование своей доли в консорциумах с иностранными партнерами и реализацию других инфраструктурных проектов. Откуда идут эти средства? Из госбюджета, к тому же это немалая сумма. Ситуация в Каспийском морском пароходстве лучше, чем у других госкомпаний. Но за какие деньги приобретаются корабли и танкеры? За счет государственного бюджета… Они эксплуатируют корабли, а затем возвращают деньги? Это большой вопрос. Сколько денег выделяется «Азерэнержи»? Да, проделана большая работа, строятся станции и подстанции, почти реконструирована Мингячевирская ТЭЦ. Но откуда берутся деньги, тратятся ли на это заработанные деньги? Нет, эти деньги идут из государственного бюджета… AZAL приобретает самолеты за счет государства. Все аэропорты были построены государством. В чем выгода государству от этого? Эти самолеты куплены, они эксплуатируются. Так откуда берется доход? Когда эти затраты окупятся? Придется ли возвращать кредиты за счет государственной гарантии? Такая же ситуация и с железной дорогой. Строятся новые линии, закупаются новые вагоны, новые локомотивы, выделяются сотни миллионов манатов. Но где доходы? Ведь они должны приносить прибыль», — сказал Президент.

По словам Юсифова, в проектах и закупках по линии этих организаций присутствуют серьезные факты коррупции. В этом кроется причина убыточности госкомпаний. При этом стоимость услуг населению и предприятиям неоправданно завышена, что является следствием искусственного завышения расходов в рамках всевозможных тендерных процедур:

«Счетная палата призвана контролировать целевое назначение и использование государственных средств. Но деятельность ее сильно урезана предыдущим и нынешним руководством. В результате орган финансового контроля занят проверками преимущественно небольших предприятий. Палата не использует даже 10-15% своих полномочий. Прочел недавно в прессе, что Счетная палата выявила в Академии наук нарушения на 10 млн манатов и направила дело в Республиканскую прокуратуру. Странно, что в стране с бюджетом в 27 млрд манатов именно эти, небольшие по общим меркам деньги, оказались в центре такого пристального внимания. С другой стороны, трасса Баку-Губа, стоившая стране 1 млрд манатов и отстроенная с 30-летней гарантией, рухнула через 5 лет. Неизвестно, проводила ли Счетная палата проверки в этом направлении и почему миллиард потрачен впустую».

Недавно, говорит наш собеседник, кадровый состав СП претерпел изменения, были уволены четыре из пяти аудиторов:

«В свое время я стоял у истоков создания этой структуры, наблюдал ее работу и имею о ней представление. Считаю, что заменой нескольких аудиторов на такие же кадры проблема не решится. Высший орган государственного аудита занимается проверками организаций с небольшим бюджетным финансированием, но остаются без контроля крупные структуры, где вращаются большие государственные средства».

По словам финансиста, немногим ранее глава государства наделил СП новыми полномочиями. У Палаты имеются возможности для нормальной работы, но она использует мизерную часть своих полномочий. Учитывая перечисленные обстоятельства, требуется комплексный подход, серьезные изменения в деятельности этой структуры».