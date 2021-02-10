Судьба Армении решается в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен сегодня посетить Россию. Об этом сообщает, ссылаясь на собственные источники, газета «Грапарак». По ее сведениям, глава армянского правительства вылетит в РФ в среду, а вернется в Армению 11 февраля. Никакие другие детали пока не известны. Пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворкян в ответ на запрос издания сказала, что сейчас у нее нет такой информации. «Если будет, мы сообщим», — заверила она.

Если все же визит Пашиняна в РФ состоится, то премьер-министр окажется в Москве сразу после того, как туда же совершил визит второй президент РА Роберт Кочарян. Наверняка Пашинян попытается выяснить степень реальности угрозы своему правлению, исходящую от Кочаряна после того, как Роберт Седракович провел в Москве ряд встреч.

Естественно, что армянская оппозиция пытается создать видимость неизбежности скорого свержения Пашиняна. Их можно понять. Ставка на Вазгена Манукяна ожидаемо не сыграла. Объединение «Движение за спасение Родины» из 17 оппозиционных партий, которое он возглавляет, не заручилось поддержкой общества, без чего невозможна реализация планов по отстранению Никола Воваевича от власти.

В этих условиях совершается нечто, похожее на ребрендинг и гражданам РА пытаются продать старый товар под новым названием. Естественно, вовсю его нахваливая. В частности, как заявил на встрече с журналистами продюсер Армен Григорян, который давно и активно требует отставки Пашиняна и выступает на митингах «Движения за спасение Родины», «со вчерашнего дня в Армении запахло использованным памперсом, поскольку детишки из правящего блока «Мой шаг» испугались, что придет дядюшка Роберт (второй президент Армении Роберт Кочарян) и сделает им бо-бо».

Более того, по имеющейся у него информации, внеочередные выборы в Армении пройдут в мае текущего года, однако назвать конкретную дату Григорян не смог, так как она пока не определена. «Выборы в Армении по любому будут, поскольку в России так решили. России плевать на то, что решил правящий блок «Мой шаг». Россия устами Роберта Кочаряна два дня назад заявила о том, что в Армении пройдут выборы, в котором примут участие два блока. Один будет представлять сам Кочарян, так как проект в лице Вазгена Манукяна по каким-то причинам провалился, а второй возглавит Пашинян. Я убежден в этом, поскольку Кочарян вылетел в Москву, а затем дал интервью новостному агентству «Спутник»», — сказал Григорян.

Напомним, что депутаты парламентской фракции правящего блока «Мой шаг» 7 февраля встретились с премьер-министром Николом Пашиняном. По итогам встречи было распространено сообщение, в котором парламентское большинство отметило, что «предложение премьер-министра о проведении внеочередных парламентских выборов не получило положительного отклика со стороны парламентской оппозиции, среди широких слоев населения нет общественного заказа на проведение досрочных выборов».

Но слова словами, а проверять реальную ситуацию нужно регулярно. И в этом плане визит Пашиняна в Москву, сразу после посещения Первопрестольной Робертом Кочаряном, выглядит логично. И тут хочу обратить внимание на следующий момент. Что Пашинян, что Кочарян — оба открыто показали, что их судьба, их политическое настоящее и будущее всецело зависят от России.

И на этом фоне наблюдается новый виток антироссийских настроений в близких к нынешней армянской власти СМИ. К числу которых относится и давно поражающее своими текстами издание «Лрагир». Автор которого дописался до поистине забавных утверждений. Мол, «российские военные эксперты говорят, что Карабахская война также нанесла в свою очередь удар по рейтингу российского вооружения, из-за чего спрос на него может сократиться».

Ясное дело, что никаких ссылок на СМИ, где какие-то неведомые российские эксперты подвергли критике оружие российского же производства, приведено не было. Зато снова был приведен тезис о том, что «Россия в широком смысле сдала своего союзника Армению, что также учитывается в сфере поставок вооружений». Ну и вывод делается просто «блестящий». «Могла ли Москва не позволить войну? Безусловно, да, и об этом говорят уже русские. Но план Лаврова мог быть реализован только войной – с заведомым поражением армян. Поражением, которое уже возвращается бумерангом к авторам трехстороннего соглашения», — утверждает автор издания «Лрагир». Иными словами, он близок к утверждению, что это не армянская армия была разгромлена в ходе 44-дневной войны, а едва ли не российская.

Как, в условиях публикации такого количества и качества бредовых и антироссийских статей в армянских СМИ, планирует доказывать свою лояльность и послушность Москве Никол Пашинян — вопрос интересный. Хотя, надо признать, что русофобия в РА была, есть и будет всегда. В том числе и в период правления Кочаряна. Причем, именно его политика по продаже РФ всего возможного, в том числе и элементов суверенитета, способствовала росту, мягко говоря, отрицательного к ней отношения в Армении .