Судан выплатил США компенсацию для семей жертв террористических атак

Соединенные Штаты получили от властей Судана 335 миллионов долларов в качестве компенсаций семьям жертв террористических атак, заявил в среду госдепартамент США.

«Мы рады сообщить, что Соединенные Штаты получили от Судана $335 миллионов в качестве компенсаций за жертв взрывов на территории американских посольств в Кении и Танзании в 1998 году, на военном корабле «Коул» в 2000 году и убитого сотрудника Агентства США по международному развитию (USAID) Джона Грэнвилла», — сказано в распространенном релизе американского дипведомства.

| 2021-03-31T18:41:24+04:00 31 марта 2021, 18:53|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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