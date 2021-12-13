Суд в Париже приговорил к 30 годам лишения свободы, преступника, который в августе 2017 года наехал на военный патруль в парижском пригороде Леваллуа-Перре. Об этом сообщила в понедельник газета Ouest-France.

Как отмечает газета, «в понедельник было вынесено решение, бывший водитель <…> приговорен к 30 годам лишения свободы».

9 августа в Леваллуа-Перре совершил преднамеренный наезд на группу французских солдат участвующих в операции Sentinelle («Часовой»), после чего скрылся. В результате наезда пострадали шестеро военнослужащих, при этом трое из них получили тяжелые травмы. Спустя несколько часов после нападения подозреваемый был задержан на автостраде A16 в 300 км к северу от французской столицы в районе Па-де-Кале.

Sentinelle — это миссия, которую проводит французская армия для поддержки действий полиции и жандармерии по охране правопорядка.