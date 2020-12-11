Суд в Висконсине отказал штабу Трампа в пересмотре итога выборов

Судья в штате Висконсин отказал предвыборному штабу Трампа в признании недействительными более 220 тысяч голосов и непризнания итога прошедших в ноябре президентских выборов, сообщает National Public Radio.
Судья Стивен Симанек на заседании в пятницу подтвердил сертификацию результатов выборов по итогам затребованного Трампом пересчета голосов в двух округах штата. Таким образом, он подтвердил объявленную ранее победу на президентских выборах в Висконсине демократа Джо Байдена. Штаб Трампа намерен обжаловать решение в Верховном суде штата.
Действующий президент США Дональд Трамп не признает поражения на прошедших 3 ноября президентских выборах и пытается оспорить их законность в судах различных штатов. Один иск был также подан в Верховный суд. (РИА Новости)