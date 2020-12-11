Суд в Висконсине отказал штабу Трампа в пересмотре итога выборов

Судья Стивен Симанек на заседании в пятницу подтвердил сертификацию результатов выборов по итогам затребованного Трампом пересчета голосов в двух округах штата. Таким образом, он подтвердил объявленную ранее победу на президентских выборах в Висконсине демократа Джо Байдена. Штаб Трампа намерен обжаловать решение в Верховном суде штата.