Суд в Ереване не прекратил дело против экс-президента Кочаряна

Суд первой инстанции в Ереване отказался незамедлительно прекратить уголовное преследование бывшего президента Армении Роберта Кочаряна на основании решения, принятого Конституционным судом страны. «Поскольку на сегодняшнем заседании отсутствует сторона обвинения, суд считает невозможным обсуждение этого вопроса. Следующее судебное заседание назначено на 2 апреля», — сказала судья Анна Данибекян на заседании суда во вторник, 30 марта.

Защита Кочаряна призывала судью незамедлительно прекратить уголовное преследование в отношении экс-главы государства в связи с решением КС о несоответствии предъявленного Кочаряну обвинения по статье 300.1 УК Армении (свержение конституционного строя) Основному закону страны.

«Вы обязаны без обсуждений и без удаления в совещательную комнату незамедлительно прекратить уголовное преследование по статье 300.1. В соответствии с решением КС в Уголовном кодексе больше нет такой статьи, следовательно, заседание суда должно быть закрыто, уголовное преследование — прекращено. Продолжая это заседание, суд приближается к совершению преступления», — указал адвокат Кочаряна Айк Алумян.

Ранее судья заявила, что от прокурора получено уведомление о том, что в связи с решением КС готовится объемное ходатайство, завершить подготовку которого во вторник не представляется возможным. «Сторона обвинения попросила перенести судебное заседание на 6 апреля», — сообщила Данибекян.

Конституционный суд Армении 26 марта признал не соответствующим двум статьям Конституции статью 300.1 Уголовного кодекса, по которой обвиняются Кочарян, бывший министр обороны Сейран Оганян, бывший начальник главного штаба, экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший руководитель аппарата президента и экс-вице-премьер Армен Геворкян. (DW)