Ковровский городской суд прекратил дела против колонии в поселке Мелехово Владимирской области по искам отбывавшего там наказание политика Алексея Навального в связи с его смертью. Об этом в среду, 6 марта, сообщает издание SOTAvision.

Суд рассматривал три иска Навального: о неработающей радиоточке, изъятии писем и несостоявшемся свидании с матерью. Адвокат Навального Алексей Цветков ходатайствовал о приостановке дел, а не об их прекращении, так как родные политика «намерены продолжить отстаивать его нарушенные права всеми предусмотренными законом способами».

Представитель колонии заявил, что не возражает против прекращения производства по искам, поскольку, по его мнению, «интересы и права наследников и будущих наследников во время пребывания Алексея Навального в ФКУ ИК-6 никоим образом не затрагиваются». Суд в итоге отклонил ходатайства адвоката и постановил прекратить производство по искам «в связи со смертью административного истца». (DW)