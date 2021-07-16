В Бакинском военном суде сегодня под председательством судьи Габиба Гасанова состоялось подготовительное заседание по делу бывшего командира корпусом, генерал-лейтенанта Ровшана Акперова.

Он обвиняется в умышленном убийстве в 2001 году в Киеве бизнесмена Эльчина Алиева.

На подготовительном заседании адвокаты ходатайствовали об исключении из материалов дела показаний ряда свидетелей, в том числе бывшего главы Госкомитета по работе с диаспорой Назима Ибрагимова.

По утверждению защиты Акперова, в начале следствия они заявили, что не видели, кто совершил убийство, а в прошлом году указали на Акперова.

Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест.

В свою очередь, представитель правопреемника потерпевшего Эльчин Садыгов предъявил против Акперова гражданский иск на сумму 1 млн 220 тыс. манатов.

Суд не удовлетворил ходатайства стороны защиты, а иск представителя потерпевшего был принят в производство.

Судебные слушания назначены на 30 июля.

В ночь с 31 мая на 1 июня 2001 года в Киеве ударом ножа был убит бизнесмен Эльчин Алиев. Один из свидетелей и мать погибшего прямо указали, что убийца — Ровшан Акперов.

Тогда эта история была замята. Возможно, учли заслуги Акперова в подавлении антиправительственных выступлений в 1994 и 1995 годах в Баку и Гяндже, за что ему присвоили звание Национального героя. (Turan)