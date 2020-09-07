Суарес сегодня сдаст экзамен по итальянскому языку для перехода в «Юве»

Форвард «Барселоны» Луис Суарес близок к переходу в «Ювентус».

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на уругвайскую программу Polideportivo, в понедельник, 7 сентября, уругваец будет сдавать в итальянском консульстве в Барселоне экзамен на знание итальянского языка.

Таким образом нападающий сможет получить паспорт гражданина Евросоюза, после чего не будет занимать в «Ювентусе» одну из квот, рассчитанных на игроков не из ЕС. В Испании для этого Суаресу было достаточно предоставить паспорт его супруги Софии Бальби. В Италии действуют иные нормы, нападающему требуется получить собственный документ.

Ранее сообщалось, что Суарес согласовал с туринцами контракт по схеме «2+1», зарплата после вычета налогов составит 10 миллионов евро в год.