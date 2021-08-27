10 июля 2021 года в # была опубликована статья под названием «ИВ Баку нарушила распоряжение главы государства?».

В статье рассказывалось о противостоянии жильцов дома 4 по улице академика М.Миркасимова и компании «Invest. M Construction».

На днях жители дома 4 по улице Миркасимова вновь обратились в нашу газету. По их словам, они обратились в Бакинский административный суд с иском, в котором потребовали отменить распоряжение исполнительной власти города Баку о сносе их дома и строительстве на его месте нового здания. «В соответствии с распоряжением исполнительной власти города Баку от 2 февраля 2020 года дом 4 по улице академика М.Миркасимова был признан аварийным. Исполнительная власть приняла решение о сносе этого здания и строительстве на его месте дома. Снос старого здания и строительство на его месте нового дома было поручено Обществу с ограниченной ответственностью «Invest. M Construction». Но это было незаконно. Ведь земля, на которой находится наше здание является собственностью муниципалитета, и, следовательно, исполнительная власть не имела права распоряжаться ею», — сказали нам жители здания.

По словам одного из жителей Фазиля Лязгиева, они также потребовали от суда вынести постановление о запрещении сноса квартир, покинутых жителями. «На время проведения строительных работ жильцы должны были жить на съемных квартир. Деньги на аренду квартиры должно было выплатить ООО «Invest. M Construction». Некоторые жильцы согласились с условиями этой компании и переехали на съемные квартиры. 9 июля 2021 года Бакинский административный суд вынес постановление, запрещающее снос квартир, покинутых жителями.

Однако, несмотря на решение суда «Invest. M Construction» стала сносить освобожденные квартиры. Нам пришлось обратиться за помощью к судебным исполнителям. Работы по сносу квартир были прекращены только после вмешательства судебных исполнителей», — сказал нам Фазиль Лязгиев.

Судебный исполнитель Мурад Худавердиев подтвердил сказанное Фазилем Лязгиевым. «Действительно работы по сносу были прекращены после нашего вмешательства. Нами был составлен соответствующий акт», — сказал гам судебный исполнитель.

Мы также решили выяснить мнение представителей Государственного комитета по архитектуре и градостроительству. Ведь согласно указу президента от 1 августа 2018 года, право выдачи разрешений на строительство строительных объектов на территории города Баку предоставлено лишь Государственному комитету по градостроительству и архитектуре (http://www.e-qanun.az/framework/39711).

По словам главы пресс- службы Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Рамиза Идрисоглу, «Invest. M Construction» уже заявляла, что никаких работ по сносу не было, что это жители сами уносили свои окна и двери. «А как же признание судебного исполнителя Мурада Худавердиева о том, что именно вмешательство судебных исполнителей приостановила снос квартир?». В ответ на вопрос журналиста, Рамиз Идрисоглу пообещал разобраться и перезвонить.

Через некоторое время пресс- секретарь сам связался с нами. «Работы по сносу освобожденных квартир были прекращены после вмешательства судебных исполнителей и ….нашей мониторинговой группы», — «выяснил» Рамиз Идрисоглу.

Как всегда, сохраняя объективность, мы также попытались выяснить и позицию компании «Invest. M Construction». Однако, к сожалению наши попытки связаться с представителями этой компании не увенчались успехом.

Во время работы над статьей «ИВ Баку нарушила распоряжение главы государства?», корреспондент # побывал в офисе ООО «Invest. M Construction» и пытался выяснить позицию этой компании. Но, к сожалению, и тогда сотрудники ООО «Invest. M Construction» отказались ответить на вопросы.