Премьер-министр Армении Никол Пашинян на сегодняшней пресс-конференции прокомментировал вопрос аренды США Зангезурского коридора.

Как передают армянские СМИ, говоря об аутсоринге, Пашинян отметил, что в Армении много случаев аутсорсинга, некоторые из которых удовлетворительны, а некоторые нет.

«Существуют глобальные игроки, заинтересованные в проекте «Перекресток мира», чьё присутствие может стать фактором доверия к инвестиционной среде, заявил Пашинян», — сказал премьер.

По его словам, Ереван продолжает обсуждения по всем этим направлениям, чтобы убедить международных инвесторов в том, что это безопасная инвестиционная среда. Пашинян не видит рисков в передаче коммуникаций в управление третьим лицам, отметив, что в Армении уже были известные случаи экстерриториального управления:

«Например, управление аэропортом «Звартноц» экстерриториально. Я не считаю, что в данном случае нарушаются суверенитет, юрисдикция или территориальная целостность Республики Армения. Экстерриториально также осуществляется управление системой водоснабжения», — сказал Пашинян.

По его словам, в данном контексте обсуждается возможность создания компании, которая будет привлекать инвестиции, поскольку проект «Перекрёстка мира» обладает большим инвестиционным потенциалом.

Напомним, США предложили контролировать Зангезурский коридор. Как сообщил журналистам посол США в Турции Том Баррак в Нью-Йорке, США предложили взять под контроль Зангезурский коридор протяжённостью 32 километра на 100-летний срок. «Таким образом, обе стороны смогут пользоваться этим коридором», — подчеркнул дипломат. Посол отметил, что цель этого предложения — способствовать продвижению дипломатических переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, комментируя высказывания американского дипломата, сказала, что вариант, озвученный послом США в Турции Томасом Барраком, о возможной передаче участка армянской территории под управление третьей стороны, неприемлем и юридически невозможен.

«Разблокирование региональной инфраструктуры возможно исключительно с соблюдением принципов суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции», — заявила Багдасарян.