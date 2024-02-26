Еврокомиссар по сельскому хозяйству поляк Януш Войцеховский обратился к Киеву с просьбой к содействию в продаже украинского зерна третьим странам. О призыве увозить зерно из Европы сообщает РИА Новости.

«Ситуация становится сложной на европейском рынке. Поэтому в идеале нужно помогать Украине с транзитом и транспортом через порты, чтобы продукция могла быть направлена на рынки, где Украина традиционно продавала зерно», — отметил Войцеховский.

Представитель Еврокомиссии (ЕК) добавил, что надеется на сотрудничество со стороны Киева, который, по его мнению, должен войти в положение европейских аграриев. Он подчеркнул, что рынок ни одной страны не способен выдержать «такого наплыва за такое короткое время».