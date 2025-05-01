Возобновление авиасообщения между РФ и Абхазией является нарушением международных норм, сказал на пресс-конференции первый вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили. Он также заявил, что российские перевозчики, которые выполняют рейсы в аэропорт Сухуми, не смогут работать на территории Грузии.

По словам Давиташвили, выполнение рейсов из России в Абхазию нарушает нормы Международной организации гражданской авиации (IKAO). Он отдельно отметил, что в республику будут летать российские авиакомпании, которые находятся под санкциями. Кроме того, министр обратил внимание, что в Грузии есть закон, запрещающий зарубежным компаниям заниматься коммерческой деятельностью в Абхазии и Южной Осетии, если грузинские власти не дали на это согласия.

«Компании, которые нарушают закон, конечно же, не смогут работать в Грузии. Исходя из этого, мы используем все инструменты, которые в наших руках», — сообщил Давиташвили.

1 мая было возобновлено авиасообщение между Россией и Абхазией после 30-летнего перерыва. В середине апреля Минтранс РФ объявил о старте продажи билетов на авиарейсы до республики. (info24)