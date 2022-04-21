Страны G7 (Группы семи — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) ожидают, что общий объем дополнительной помощи Украине превысит $24 миллиарда.

Как передает Gazeta.ru, об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам встречи глав финансовых ведомств и центробанков объединения.

«Основываясь на заявлении министров финансов G7 от 14 февраля 2022 года, совместно с международным сообществом мы предоставили или обещали предоставить значительную дополнительную поддержку как в финансовом, так и в материальном выражении, превышающую 24 млрд долларов США в 2022 году и после него», — заявили в G7.

Отмечается, что помощь будет оказана «в дополнение» к финансовой поддержке, оказанной Украине с 2014 по 2021 годы, в размере более $60 миллиардов. Также страны G7 призвали другие государства и международные организации «объединить усилия для обеспечения адекватной поддержки Украины в удовлетворении ее неотложных потребностей и восстановлении».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что лучшей реакцией мировых лидеров на события на Украине будет продолжение поставок оружия Киеву. Он также рассказал, что предложил президенту США Джо Байдену усилить Украину «таким образом, чтобы любое новое вторжение со стороны России стало невозможным».

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия вряд ли сможет снабжать Украину оружием из собственных запасов, поскольку они практически полностью исчерпаны.