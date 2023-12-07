С августа по октябрь текущего года объем военной помощи Украине со стороны западных стран сократился на 87% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, стоимость новых пакетов составила €2,11 млрд, что считается минимумом с прошлого января, сообщили ученые Кильского института, которые занимаются отслеживанием поставок вооружений и выделяемых средств.

По их подсчетам, только 20 из 42 отслеживаемых поставщиков помощи Киеву взяли на себя новые обязательства за последние три месяца, что считается наименьшей долей активных доноров с начала боевых действий.

«Наши цифры подтверждают впечатление о более нерешительном отношении доноров в последние месяцы. Украина все больше зависит от нескольких основных доноров, которые продолжают оказывать существенную поддержку, таких как Германия, США или страны Северной Европы», — заявил глава занимающейся отслеживанием поддержки Украины группы ученых и директор исследовательского центра Кильского университета Кристоф Требеш.

Он отметил, что с учетом неопределенности с дальнейшей помощью США Украине остается надеяться на принятие ЕС «давно анонсированного пакета» поддержки на €50 млрд. «Дальнейшая задержка явно укрепила бы позиции [президента России Владимира] Путина», — добавил Требеш.

В целом исследователи отмечают сдвиг в сторону военной помощи. Так, среди десяти крупнейших стран-доноров военная помощь составляет 58% от общего объема поддержки. Лидерство по объему обязательств по поставкам тяжелого вооружения Украине удерживают США — на них приходится 43% от всей выделяемой помощи, в то время как на все страны и организации ЕС — 47%. Остальная доля обязательств по поставкам принадлежит странам НАТО, в частности Великобритании и Канаде. (Минвал.аз)