Страны Запада хотят финансовыми средствами обеспечить Украине возможность укреплять свою оборону. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По словам Шольца, страны Евросоюза и «семерки» за последние два года предоставили Украине большие объемы помощи. «Эмманюэль и я едины во мнении, что теперь нужно сделать следующий шаг, чтобы поставить эту поддержку на новую основу», – сказал канцлер. Он напомнил, что в ЕС обсуждают возможности использования в интересах Украины доходов от реинвестирования замороженных российских активов.

«Мы хотим дать Украине доступ к дополнительным финансовым средствам в миллиардном объеме, чтобы она обеспечивала свою безопасность и чтобы была укреплена безопасность всей Европы. В ближайшие недели мы проведем консультации, чтобы выработать совместное устойчивое решение, которое станет выражением нашей поддержки свободной, демократичной и суверенной Украины», – заявил Шольц.