Конфликт в Украине обострил существующие проблемы мировой экономики.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коммюнике по итогам саммита G20 в Индонезии.

В документе осуждаются военные действия РФ в Украине. Отмечается, что война приносит огромные человеческие страдания и усугубляет существующие факторы нестабильности в мировой экономике. В документе подчеркивается, что национальная позиция стран-членов соответствует резолюции ООН, выражена озабоченность в связи с агрессией России в отношении Украины, содержится требование о полном и безоговорочном выводе российских войск с территории Украины.

Подчеркивается, что применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы.

Страны G20 подчеркнули важность зерновой сделки и заявили, что выступают за ее продление.