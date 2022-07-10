Расходы стран Евросоюза (ЕС) на закупку газа из Азербайджана по Трансадриатическому газопроводу (TAP) в I квартале 2022 года, по оценкам, составили 2,1 млрд евро. Такие данные, как сообщает Интерфакс, приведены в квартальном отчете Еврокомиссии (ЕК) по ситуации на европейском газовом рынке.

В отчете отмечается, что всего в первые месяцы 2022 года ЕС потратил около 78 млрд евро на импорт газа, из этой суммы 26,5 млрд евро приходится на газ из России, 19,2 млрд евро — Норвегии, 5,4 млрд евро — Северной Африки (Алжира и Ливии), 2,1 млрд млрд евро — по TAP. В виде СПГ ЕС импортировал в I квартале 2022 года газ на сумму около 33 млрд евро.

В ЕК отметили рост поставок из Азербайджана за год: примерно 24 ТВтч в I квартале 2022 года против 10 ТВтч за аналогичный период прошлого года.

Согласно отчету, в I квартале текущего года доля поставок газа по TAP составила 2,5 процентов от общего объема поставок против 1,2 процента годом ранее.

«TAP обеспечивает доступ к азербайджанским газовым ресурсам через Южный газовый коридор (ЮГК), что является важным результатом политики безопасности поставок газа ЕС», — подчеркнули в ЕК.

В исследовании отмечается конкурентоспособность азербайджанского газа, что авторы отчета связали с долгосрочным контрактами, цена на газ по которым ниже спотовых.

Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.

В 2021 году Азербайджан экспортировал в Европу 8,2 млрд кубометров газа, в I квартале 2022 года — 2,6 млрд кубометров газа. В 2022 году объем экспорта газа в Европу, по прогнозу, превысит 10 млрд кубометров.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км — через территорию Албании, 105 км — через Адриатическое море и 8 км — по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта ЮГК — инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках «Стадии-2» его разработки в Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое — до 20 млрд кубометров в год.

Совладельцы проекта: компания SOCAR (20 процентов), BP (20 процентов), Snam (20 процентов), Fluxys (19 процентов), Enagas (16 процентов) и Axpo (5 процентов). Стоимость проекта — 4,5 млрд евро. Закладка фундамента TAP состоялась 17 мая 2016 года в Греции.