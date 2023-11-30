Предложение Европейской комиссии поддержать Украину кредитами и грантами на сумму 50 миллиардов евро (43,2 миллиарда фунтов стерлингов) в течение следующих четырех лет никем не оспаривается, заявил чиновник.

Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан обсудил эти планы на брифинге в четверг, пишет Sky News.

Правительства ЕС спорят о пересмотре долгосрочного бюджета блока из 27 стран после того, как Комиссия предложила странам ЕС предоставить дополнительные средства в общий бюджет, большая часть которых предназначена для Украины.

«Главное — это поддержка Украины. Это никем не оспаривается, даже по объему», — сказал он.