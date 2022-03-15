Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс активизирует предоставление Украине современных систем противовоздушной обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе накануне чрезвычайного заседания министров обороны стран-членов Альянса.

В частности, у него спросили, почему НАТО и США настаивают, что боевые самолеты не будут полезными для Украины, когда украинцы высказывают другое мнение.

«Союзники НАТО предоставляют много различных видов оборудования, в том числе современные системы противовоздушной обороны, которые на самом деле помогли украинцам сбивать российские самолеты и российские ракеты, и союзники продолжают оказывать поддержку, когда также речь идет о различных видах систем противовоздушной обороны», — заявил Столтенберг.

В то же время, генеральный секретарь Альянса не собирается более подробно информировать об этой помощи.

«Но я не собираюсь вдаваться в детали каждого вида поставок, каждого вида поддержки, в точности как и где, поскольку я думаю, что это только усложнит оказание такого рода поддержки. Страны-члены НАТО увеличивают обеспечение современными системами противовоздушной обороны», — подчеркнул Столтенберг.