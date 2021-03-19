Странные речи посла России в Армении

Сейчас, в том числе на фоне тех событий, которые мы вместе пережили в прошлом году, чувствуется явный запрос армянского общества на укрепление наших интеграционных связей. Об этом в ходе обсуждения на тему «Актуальные вопросы армяно-российского стратегического союза перед лицом угроз и вызовов современности» 19 марта заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин.

Понятно, что сама его должность подразумевает регулярное озвучивание заявлений, которые бы ласкали слух армянской аудитории. Но тут важно не заговариваться. А именно этим и грешит Сергей Копыркин. «Конечно, рубежными стали трагические события осенью 2020 года. Это трагические события и для армянского народа, и для нас», — заявил он.

Речь шла, ясное дело об итогах 44-дневной войны. Как известно, азербайджанская армия освободила семь районов, город Шуша, поселок Суговушан, поселок Талыш, бывший Гадрутский район, значительную часть бывшего Мартунинского района. Это была блестящая военно-политическая победа нашей страны, которая вела освободительную войну. Как справедливо заметил недавно в интервью «Независимой газете» посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы, нога азербайджанского солдата никогда не ступала на чужие территории.

Так что, ни о какой трагедии армянского народа и речи быть не может. Трагедия длилась более четверти века и состояла она в продолжавшейся все эти годы оккупации пятой части территорий нашей страны. «Назову лишь одну цифру: из 67 мечетей, оставшихся на оккупированных территориях, в относительной сохранности осталось только три. Некогда цветущие, благоустроенные города сегодня напоминают города-призраки. Ситуация настолько ужасающая, что кто-то из зарубежных журналистов назвал Агдам «кавказской Хиросимой»», — указал П.Бюльбюль-оглы в том же интервью «НГ».

Послу РФ в РА нужно, хотя бы иногда, читать российскую прессу, чтобы не попадать впросак. А еще, ему нужно понимать, что его заявления слышат и анализируют не только в Ереване, но и в Баку. И у азербайджанской общественности возникает резонный вопрос — каким боком освободительная война, благодаря победе в которой граждане нашей страны получили возможность вернуться в родные очаги, оскверненные армянскими вандалами, может считаться «трагическими событиями» для России?!

Что такое трагедия, рассказал в уже упоминавшемся интервью «НГ» П.Бюльбюль-оглы.»Вы, наверное, знаете, что в ходе Второй Карабахской войны во время бомбардировок погибло свыше 100 мирных жителей, были разрушены жилые кварталы в городах Гянджа, Барда, Тертер, Нафталан и других. Но самое страшное, что и после окончания войны люди продолжают погибать, подрываясь на минах, которыми буквально засеяны наши земли», — указал он.

Посол РФ в РА не может всего этого не знать. Наверняка осведомлен он и о том, что армянская сторона так и не выдала карты минных полей. В результате чего, даже после установления перемирия, на освобожденных территориях продолжают гибнуть люди. И не только граждане Азербайджана, но и российские миротворцы. В этих условиях вполне логичным было бы обращение того же посла Копыркина к армянской стороне по поводу карты минных полей. Но он ничего на сей счет не сказал.

Он представил дело так, будто Азербайджан оккупировал армянские земли, да еще и каким-то невероятным образом умудрившись привести к трагедии России. Сказать, что это очень неуместное и ошибочное заявление — ничего не сказать. Тем более, что президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно высоко оценивал личный вклад президента России Владимира Путина в подписание соглашения от 10 ноября.

И еще. Господин Копыркин, судя по всему, недостаточно времени уделяет и знакомству с содержанием статей в армянских СМИ. В противном случае он бы знал, что лично его не раз, скажем дипломатично, очень сильно критиковали в них. В частности, издание «Арменианрепорт» 9 февраля опубликовало статью под красноречивым названием «Посол Копыркин, скоро смеяться будем мы». Считаю нужным отметить один момент из нее.

«И если посол Копыркин думает, что его уверения, клятвы и обещания способны убедить нас в обратном — он глубоко ошибается. Мы все давно поняли. Путинской России нельзя доверять. От слова совсем», — пишет армянское издание. А из свежего — текст в издании «Лрагир» под названием «Российские традиционные оправдания исчерпали себя: нужно переходить к сугубо проблеме». Автор которого утверждает, что «Россия считала сильную и независимую Армению угрозой как 100 лет назад, так и сейчас», и советует, что «пора перевести русско-армянские обсуждения, если, конечно, будет в них необходимость, на политико-цивилизационный уровень». На фоне всего этого, да еще и с учетом многочисленных антироссийских заявлений армянских депутатов и политиков разного уровня, речи посла РФ в РА звучат еще более странно, если не сказать скандально.