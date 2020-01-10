Странные игры

Без сомнения, последнюю неделю внимание всего мира приковано к острому кризису в отношениях США и Ирана. И потому любая новость, каким-либо образом касающаяся этих взаимоотношений, также вызывает повышенный интерес.

Стороны сейчас не скупятся на заявления и порой среди них попадаются откровенно странные высказывания, трудно сообразующиеся с объективной реальностью.

На сей раз отличился постоянный представитель ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи. В беседе с ТАСС он заявил, что Тегеран готов вести переговоры по аспектам договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в случае, если Вашингтон вернется в соглашение. «Для США лучше вернуться в СВПД и вернуться к переговорам»,- заявил собеседник агентства. В этом случае, отметил он, Иран готов к дискуссии.

То есть, 5 января Иран сообщает миру об окончательном отказе от договоренностей по СВПД о своей атомной программе и заявляет, что дальнейшая деятельность в этой области не будет иметь никаких ограничений, а теперь Тахт-Раванчи вдруг вновь вспоминает прошлогодние призывы к США восстановить свою подпись под ядерной сделкой 2015 года. Где тут логика? Странные какие-то игры.

Вспомним, СВПД по ядерной программе Тегерана был подписан летом 2015 года Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Тогда иранская сторона отказалась от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций. Но уже весной 2018 года президент США Дональд Трамп сообщил о выходе Вашингтона из сделки и возобновлении ограничительных мер в отношении Ирана, в которые, в частности, входит запрет на торговлю нефтью. Многие эксперты посчитали тогда, что Трамп пошел на поводу еврейского лобби, и в принципе дальнейшая логика его действий свидетельствует в пользу этого. Тут и официальное признание Иерусалима столицей Израиля, и сознательное нагнетание напряжения вокруг Ирана, который в еврейском государстве считают едва ли не самым опасным и сильным своим противником в регионе.

Начиная с весны 2019 года, Штаты вели опасную игру, то обвиняя Иран в военных провокациях в районе Персидского залива, то сбавляя обороты. И это непонятное изматывание нервов наконец перешло в новую стадию 3 января, когда в результате авиаудара США командующего иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани уничтожили в Багдаде. Приказ на уничтожение генерала был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом, о чем он сам и заявил.

Что же будет дальше? Новая игра в «кошки-мышки», но на более жестком уровне, чем до января? Кто знает.

Но вот призыв иранского постпреда при ООН явно совершенно не ко времени и не к сложившейся ситуации. Вашингтон вышел из СВПД еще в 2018-м, и при произраильском Трампе вряд ли туда вернется. Что же хочет сказать в таком случае Тегеран?

Может быть, руководство Ирана подобными заявлениями хочет нащупать почву для выхода из нынешнего тупика? Но ведь одновременно звучат и совершенно иные речи. «Более жестоко отомстит врагам» в скором будущем, заявил на брифинге глава департамента безопасности Генерального штаба вооруженных сил (ВС) Ирана Аболла Эрагы. Цитаты из его выступления приводит агентство Tasnim. О ком именно идет речь, Эрагы не уточнил. По его словам, «мученическая смерть генерала Касыма Сулеймани объединила весь исламский мир».

Да и, кроме того, 8 января Иран запустил 15 ракет по военным базам США в Ираке. И в ответ на эти действия Ирана Дональд Трамп объявил о введении новых санкций. И прямо тут же добавил порцию в странность происходящего, сказав, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном, и выразив надежду на то, что у республики будут «гармоничные» отношения с остальными странами. Подходящее время для разговоров о гармонии, нечего сказать.