Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль покинул поле на 71-й минуте матча Лиги чемпионов против «Порту» (1:0). Игрок уходил в туалет из-за проблем с животом.

После ухода Ямаля «Барселона» играла вдесятером, пока на 80-й минуте не было принято решение о замене Ламина на Маркоса Алонсо.

«Ямаль почувствовал себя плохо, у него заболел живот. После его ухода мне сказали, что Ламин не может вернуться», – пояснил ситуацию главный тренер «Барселоны» Хави.

В тоже время в возрасте 16 лет и 83 дней Ямаль стал самым молодым футболистом, попавшим в стартовый состав на матч Лиги чемпионов.

Ямаль превзошел рекорд Селестина Бабаяро, которого в 1994 году включили в основу на матч ЛЧ в возрасте 16 лет и 86 дней. (bombardir.ru)