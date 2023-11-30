Мадридский «Реал» стал главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов в 2024 году по версии авторитетного портала Goal.

Команда под руководством Карло Анчелотти, обеспечившая себе досрочно место в 1/8 финала главного клубного европейского турнира, заняла в рейтинге лидирующую строчку, опередив действующего обладателя трофея — английский «Манчестер Сити», расположившийся на второй позиции.

Третье место в рейтинге занимает лондонский «Арсенал», следом за ним идут мюнхенская «Бавария» и миланский «Интер». В топ-10 попали также дортмундская «Боруссия», «Барселона», мадридский «Атлетико», «Реал Сосьедад» и «РБ Лейпциг».

В минувшем сезоне «Реал» стал лишь вторым в чемпионате Испании. Отставание мадридцев от победившей «Барселоны» составило 10 очков. Тройку призеров замкнул «Атлетико», всего одно очко разделило две команды из Мадрида.

В текущем сезоне «Реал» занимает первое место в чемпионате Испании, опережая «Жирону» по дополнительным показателям.