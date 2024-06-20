В эти дни в Казани проходят спортивные игры стран БРИКС, 5-ые по счету. Они в корне отличаются от предыдущих четырех игр. Каковы эти различия и что предопределило их, попытаемся разобраться.

Ничем непримечательное событие

Начнем с истории. Впервые спортивные игры стран БРИКС состоялись в 2017 году в Китае. Представлены были всего три вида — баскетбол, волейбол и ушу-таолу. Через год турнир принимал Йоханесбург. В ЮАР опять приехали спортсмены по трем видам спорта, правда, уже по другим — волейбол (мужчины/женщины), футбол (женщины) и нетбол. Мероприятия, которые вошли в историю как третьи Игры, таковыми вообще можно считать с большой натяжкой. Мир только отходил от пандемии коронавируса, и в 2022 году в БРИКС решили провести игры в режиме онлайн по 3-м видам: брейкинг, шахматы и ушу. Ну, а в прошлом году, в ЮАР, участники Игр соревновались в 5-ти видах — плавание, бадминтон, настольный теннис, теннис и пляжный волейбол. Как можно судить по этой информации, рассматриваемые соревнования нельзя, даже при большом желании, считать значимыми в спортивной жизни планеты. Это было скорее символическое, образно выражаясь, придаточное событие в этом блоке, объединяющем в себе 5 стран – Бразилию, ЮАР, Россию, Индию и Китай. Внимание они, можно сказать, не привлекали и проходили тихо и скромно. Но всё изменилось в этом году.

Больше политики, минимум спорта

5-ые игры БРИКС, которые стартовали в Казани в день России 12 июня, политизированы как никогда доселе. Один тот факт, что в столицу Татарстана съехались спортсмены по 27 видам спорта, говорит о многом. Другой факт, свидетельствующий о том, что спортивные результаты и зрелищность организаторов не так уж и интересовало — представители каких именно стран приехали в Россию. Согласитесь, что Эритрея, Сирия, ОАЭ, Чад, Буркина-Фасо, Таджикистан, Тунис, КНДР, Кыргызстан, Таиланд, Пакистан, Монголия, Эсватини, Экваториальная Гвинея, Кувейт, Ливан, Замбия и т.п. особых лавров в мировом спорте не снискали, и их присутствие – это скорее стремление привлечь к турниру как можно большее количество стран, всего их 89. Скачок, по сравнению с предыдущими Играми, просто астрономический. Качество, как мы отметили, никого особо интересовало. В Казани нет ни одной настоящей зарубежной звезды мирового масштаба, которая могла бы составить реальную конкуренцию топ-россиянам: иностранные сборные, даже те, кто приехал, не стали рисковать своими лучшими спортсменами под давлением МОК. И, естественно, никто изначально не сомневался, что представители хозяев, которых за редким исключением в некоторых видах спорта не допустили к Олимпиаде во Франции, будут доминировать во всех видах. На момент написания этой статьи россияне завоевали 112 золотых медалей и уверенно возглавляют таблицу в общем медальном зачете. У идущих вторыми беларусов – 19 золотых. Как говорится, комментарии тут излишни.

Отсутствие сильных иностранцев не дает нам право утверждать, что Игры БРИКС добились своей цели, которую преследовали организаторы — стать заменой Олимпиады для российских спортсменов. «Это как безалкогольное пиво. Лучше, чем ничего. Но, если честно, никакая это не замена Олимпиаде», — описал ситуацию российский шахматист Александр Грищук в одном из своих интервью. Словом, попытка не увенчалась успехом, как минимум желаемых целей не достигла.

Приоритеты Баку изменились?

На Играх в Казани представлены и азербайджанские спортсмены. Но, как и в других командах, особых звезд в наших рядах мы не наблюдаем. Оно и понятно. Завоевавшие лицензии на Олимпиаду во Франции готовятся по особой программе и никто не хочет рисковать, а тем более получать обидную травму, которая может оставить за бортом основных игр четырехлетия. Да и мало-мальски известным спортсменам поездка в Казань ничего путного не обещает. Так, туристическая прогулка.

Отойдя же от спортивной составляющей этого события, хотелось бы обратить внимание вот на что. Среди участников Игр БРИКС – т.н. «Республика Абхазия» и «Южная Осетия». Эти сепаратистские образования, долгие годы поддерживавшие армянских националистов в Карабахе, как это не парадоксально, сегодня стоят бок о бок с представителями Азербайджана. Азербайджана, который потерял десятки тысяч своих сыновей и дочерей из-за чумы сепаратизма. Насколько это резонно? Насколько это оправдано? Кто принимал решение об отправке азербайджанских спортсменов на это сомнительное мероприятие? Неужели после того, как гидра сепаратизма в Карабахе была раздавлена, приоритеты Баку изменились? Этого же просто не может быть! Простой пример: насколько бы тесными не были связи Азербайджана с Россией, официальный Баку многократно заявлял о признании территориальной целостности Украины и непризнании аннексии Крыма. И теперь наивно предполагать, что приоритеты изменились из-за никому не нужных выставочных Игр БРИКС… Наверное, этот вопрос еще будет предметом обсуждений. Если и не столь публичных и массовых, но в узком и специализированном кругу – точно. Во всяком случае хотелось бы надеяться, что впредь такие нюансы будут учитываться.