В столице Болгарии Софии завершился чемпионат мира среди юниоров по таэквондо.

Как передает Report, в последний день соревнований на пьедестал почета поднялись еще два члена сборной Азербайджана.

Бахадур Достуев в весовой категории до 49 кг и Юнис Гусейнов (61 кг) завоевали бронзовые награды.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила соревнование, в котором приняли участие более 670 спортсменов из 77 стран, завоевав 1 золотую и 3 бронзовые медали. До Достуева и Гусейнова титул чемпиона мира завоевал Мехди Будаглы (33 кг), а Фуад Магерламли (45 кг) занял 3-е место.

Отметим, что сборная вернется на Родину 2 августа.