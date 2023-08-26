Продолжается Международный фестиваль университетского спорта в российском городе Екатеринбург.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, азербайджанские борцы вольного стиля вновь порадовали успешными выступлениями.

Наиболее интересным выдался поединок между азербайджанским спортсменом Сабиром Джафаровым (70 кг) и российским борцом Ниджатом Фарзалиевым. Одолев соперника со счетом 10:0, наш борец завоевал бронзовую медаль.

Серебряная медаль досталась Рамизу Гасанову, выступающему в весовой категории до 74 кг. В решающей встрече спортсмен уступил Магомеду Карданову со счетом 1:11. Азербайджанские борцы Фарид Джаббаров (86 кг) и Айдын Ахмедов (125 кг) завоевали бронзовые медали.

Отличились и самбисты: Ниджат Мамедли, выступающий в весовой категории до 58 кг, одержал победу над казахстанцем Саидом Байгалиевым со счетом 3:1 и завоевал бронзовую медаль.

Отметим, что Международный фестиваль университетского спорта посвящен 300-летию Екатеринбурга. Студенты различных вузов из 36 стран выступают в 14 видах спорта.

Азербайджан на фестивале представляют 69 спортсменов из 10 учебных заведений — 54 юношей и 15 девушек. Они соревнуются в восьми видах спорта – это бадминтон, настольный теннис, бокс, борьба, тхэквондо, футзал, плавание, самбо.