Азербайджанская делегация уже прибыла в Ереван для участия в предстоящем чемпионате Европы.

Как передает Sputnik-Армения, об этом заявил в четверг журналистам председатель оргкомитета по подготовке европейского первенства Араик Арутюнян.

«Азербайджанская делегация в составе 12 человек, четверо из которых — спортсмены, уже прибыла в Ереван… Армения и Азербайджан являются частью Европейской федерации тяжелой атлетики, как Хорватия, Косово и другие страны. Они (азербайджанская делегация) могли предъявить заявку на участие в чемпионате Европы и сделали это», — сказал Арутюнян.

По его словам, Армения обязана принимать делегации тех стран, которые изъявили желание участвовать в европейском первенстве. Арутюнян отметил также, что на этапе подготовки к ЧЕ армянская сторона посредством Европейской федерации поддерживала связь с азербайджанской делегацией по вопросам обеспечения безопасности.

«Они просили о дополнительных гарантиях безопасности, и мы их предоставили», — сказал председатель оргкомитета.

Напомним, что первенство Европы по тяжелой атлетике состоится в столице Армении 14-23 апреля.