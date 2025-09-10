Вторжения беспилотников в воздушное пространство Польши демонстрируют неготовность военного альянса к внезапным российским атакам

▪️Если бы Владимир Путин намеревался провести ранним утром рейд беспилотников в Польшу для проверки противовоздушной обороны НАТО, российский президент был бы весьма доволен результатом. И, как предупреждают эксперты, в следующий раз он, вероятно, будет готов пойти дальше.

▪️Вторжение в воздушное пространство Польши побудило истребители НАТО подняться в небо и сбить часть объектов. Это первый случай прямого взаимодействия возглавляемого США военного альянса с российскими вооружёнными силами с момента начала полномасштабного вторжения Путина на Украину.



▪️Это знаменует собой новую опасную главу в конфликте, длящемся более трёх с половиной лет.

▪️Однако, как говорят официальные лица, эксперты по обороне и аналитики, это также показало бы, насколько не готова Европа к такому массированному воздушному нападению, которое Россия наносит Украине практически каждую ночь, обнажив масштаб инвестиций, необходимых для укрепления восточного фланга НАТО.

▪️«[Москва] наверняка поняла, что мы до сих пор не извлекли уроков из того, с чем Украина сталкивалась годами», — заявил Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе. «Мы к этому совершенно не готовы… и вот теперь они уже у наших дверей».

▪️Ходжес подчеркнул, что Европе необходима многоуровневая, интегрированная система противовоздушной обороны, которая могла бы оценить масштаб входящей атаки и перенаправить необходимые ресурсы, в отличие от реакции в среду утром, когда дорогостоящие истребители, такие как голландские F-35, были подняты по тревоге, чтобы сбивать дешевые беспилотники.

▪️«Это, очевидно, не было случайностью, учитывая количество дронов», — сказал Ходжес. «Это была репетиция. Чтобы проверить, насколько хороши наши системы раннего оповещения и каково время нашей реакции».

▪️Министр обороны Италии Гвидо Крозетто назвал вторжение беспилотников «преднамеренной атакой», которая «преследовала две цели: спровоцировать и проверить».

▪️«Москва намеренно разжигает эскалацию, которой никто не хочет», — заявил Крозетто. «Очевидно, что она не заинтересована ни в перемирии, ни в мире». Итальянский разведывательный самолёт помогал истребителям, сбившим в среду российские беспилотники.

▪️Премьер Дональд Туск заявил, что из примерно 19 вторгшихся беспилотников были сбиты лишь около четырёх, «представлявших прямую угрозу». По данным польских военных, большинство беспилотников были ловушками, которые Россия регулярно использовала для отвлечения внимания и ослабления украинской ПВО перед очередными волнами ракет и ударов боевыми беспилотниками.

▪️НАТО признало, что система ПВО на востоке страны является одним из её слабых мест и нуждается в срочных инвестициях. Генсек НАТО Марк Рютте высоко оценил «весьма успешную реакцию НАТО» и пообещал защищать «каждый дюйм союзнической территории». «Нам нужно больше инвестировать… чтобы у нас было то, что нужно для сдерживания и защиты», — добавил Рютте.

▪️Атака с применением дронов, которая была частью массированной атаки на Украину с использованием беспилотников и ракет, последовала за предыдущими инцидентами, когда российские снаряды пролетали мимо или на короткое время залетали на территорию НАТО, но не были сбиты.

▪️Представитель польского оборонного сектора сообщил FT, что большинство выявленных беспилотников были «Герберами» — иранскими беспилотниками «Шахед», которые не оснащены боеголовкой и используются в качестве ложных целей перед ракетными ударами по Украине.

▪️Польские власти подозревают, что следующая волна снаряженных боевой частью «Шахедов» была направлена ​​во Львов, и что ловушки «Герберы» были намеренно переброшены в Польшу, чтобы обойти украинские ПВО в районе Львова.

▪️«Один дрон, который мы видели до сих пор, может быть ошибкой», — сказал представитель военной промышленности. Но «19 дронов — это не ошибка».

▪️Дональд Туск сообщил парламенту, что несколько беспилотников были запущены из Беларуси, где в пятницу начнутся масштабные военные учения вдоль границ с Польшей и Литвой.

▪️Германия «немедленно повысила уровень боевой готовности» и предоставила данные с двух своих систем ПВО Patriot, расположенных недалеко от восточнопольского города Жешув, примерно в 100 км от границы с Украиной.

▪️«Это учит нас тому, что… мы постоянно находимся под угрозой провокаций со стороны российских вооруженных сил», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

▪️Польша и её балтийские соседи уже приведены в состояние повышенной готовности в преддверии российско-белорусских военных учений «Запад», которые пройдут на этой неделе. Эти учения, проводимые раз в четыре года, отрабатывают совместный ответ на нападение со стороны страны НАТО. Во вторник Туск распорядился полностью закрыть границу Польши с Беларусью в преддверии «очень агрессивных» учений «Запад».

▪️Предыдущие учения отрабатывали возможный ядерный удар по Варшаве, а последние маневры осенью 2021 года были частью наращивания войск и вооружений России на ее западной границе, которое в конечном итоге было использовано для вторжения на Украину несколько месяцев спустя.

▪️Аналитики говорят, что в этом году учения «Запад» будут преследовать три цели: проверить реакцию НАТО на провокации, такие как вторжения беспилотников, продемонстрировать, что Россия, несмотря на военные неудачи на Украине, по-прежнему представляет собой грозную боевую силу, и поддерживать состояние тревоги в государствах-членах НАТО, граничащих с Россией и Беларусью.

▪️В последние дни российские официальные лица усилили риторику в адрес соседей по НАТО, обвиняя их в военных наступлениях и создавая для Москвы возможность оправдать собственные ответные действия.

▪️В своей статье для госагентства ТАСС на этой неделе Дмитрий Медведев обвинил члена НАТО Финляндию в «проведении конфронтационного курса на подготовку к войне с Россией». В воскресенье Николай Патрушев, один из ближайших помощников Путина, в своей колонке для газеты «Коммерсант» обвинил западные страны в том, что они «всерьез решили поднять ставки, превратив Балтийское море в арену необъявленной гибридной войны».

▪️Туск в среду заявил, что, хотя нынешняя ситуация не является «состоянием войны», она «значительно опаснее всех предыдущих».

▪️Представитель польского оборонного ведомства заявил, что целью атаки было «вызвать раскол в НАТО между людьми, которые говорят: «Мы должны отреагировать и помочь Польше», и теми, кто говорит: «Расслабьтесь, они просто проверяют нас, это не имеет большого значения».

▪️Бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сравнил вторжения беспилотников с попытками российских диверсий на территории Европы за последние 18 месяцев. «Они пытаются создать новую реальность, подобно тому, как они это делали с гибридными атаками, когда мы, по сути, согласились с тем, что русские действуют в странах НАТО и совершают злонамеренные действия», — заявил Ландсбергис FT.

▪️«А теперь представьте то же самое с беспилотниками. Они делают это один раз, мы не реагируем… а потом ещё одна атака, может быть, не в Польше, может быть, в Румынии, может быть, в Литве».

The Financial Times