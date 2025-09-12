Для усиления восточного фланга НАТО после прилета дронов в Польше альянс запускает операцию «Восточный страж» (Eastern Sentry), заявил на пресс-конференции генсек блока Марк Рютте.

«Эта военная активность начнется в ближайшие дни и будет включать различные ресурсы союзников, включая Данию, Францию, Великобританию, Германию и других», — сообщил глава НАТО.

Рютте отметил, что в операции будут «элементы, направленные на решение особых задач, связанных с использованием дронов».

«Восточный страж», как я представляю себе, охватит весь восточный фланг альянса от Крайнего севера до Черного моря и Средиземноморья», — отметил главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов, в том числе в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации.