Странная позиция Анн Линде: ОБСЕ поощряет карабахских сепаратистов?

После прочтения этой новости у меня возник всего один вопрос — зачем это нужно было делать? Итак, посетившая Ереван действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, по непонятной для нас причине, удостоила встречи карабахского сепаратиста Давида Бабаяна. Того самого, который всюду представляется, как «министр иностранных дел» несуществующей «НКР».

Как передают армянские СМИ, в ходе этой встречи были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Естественно, что Бабаян использовал эту встречу в пропагандистских целях. В частности, он выразил надежду, что международное сообщество окажет поддержку карабахским сепаратистам » в решении таких насущных проблем как оказание помощи перемещенным в результате войны людям и сохранение армянского культурного наследия на захваченных Азербайджаном территориях».

Кроме того, он «назвал безотлагательной задачей незамедлительное возвращение на родину удерживаемых в Азербайджане всех армянских военнопленных и гражданских лиц». Так армянская сторона называет боевиков и диверсантов, которые были захвачены в результате антитеррористической операции спецслужб Азербайджана. Эта диверсионная группа была заброшена на наши территории в конце ноября 2020 года с целью совершения террористических актов против Вооруженных сил Азербайджана и гражданских лиц. Они успели убить четырех военнослужащих азербайджанской армии и одного гражданского.

Ни одна страна мира не согласится выдать диверсантов из другой страны, виновных в убийствах ее военнослужащих и мирных граждан. Эти лица, ни по каким международным конвенциям, не могут рассматриваться в качестве военнопленных и на них не распространяются положения вышеуказанного трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года. Тем более, что они были засланы армянской стороной уже после подписания трехстороннего соглашения.

Все это, вне всякого сомнения, известно и понятно госпоже Линде. Более того, она ведь побывала в Баку до посещения Армении. И была удостоена встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который детально объяснил ей причины 44-дневной войны и их последствия. И главное — президент Азербайджана открыто заявил госпоже Линде, что считает перевернутой страницу войны.

«Мы уже приступили к восстановлению освобожденных от оккупации территорий. Уже реализуется программа реконструкции. Предстоит сделать многое, ведь на освобожденных от оккупации территориях разрушено все — города, села, памятники культуры, вся инфраструктура. Действительно, масштабы работ будут большими. Полностью разрушенная территория составляет более 10 тысяч квадратных километров», — заявил глава нашего государства. .

Он особо подчеркнул, что открытие коммуникаций пойдет на пользу всем странам региона, придаст новую динамику региональному сотрудничеству и создаст новые возможности. Глава нашего государства указал, что Азербайджан выполнил свою задачу. «Мы освободили территории, выполнили резолюции Совета Безопасности ООН и ОБСЕ. И теперь мы должны сосредоточиться на будущем», — сказал Ильхам Алиев.

Казалось бы, такого рода заявления нужно приветствовать и способствовать претворению в жизнь инициатив официального Баку, который настроен миролюбиво. Но, что мы видим? Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции , посетив Армению, ни одним словом не упомянула о мирных инициативах азербайджанской стороны, не осудила Армению, которая превратила в руины территорию в более, чем 10.000 квадратных километров.

Она слушала бред премьер-министра РА Никола Пашиняна о необходимости «определения статуса Нагорного Карабаха и реализации права карабахских сепаратистов на самоопределение». Да, такую ахинею нес тот самый политик, который поставил свою подпись под трехсторонним соглашением от 10 ноября, в котором нет ни слова про «статус Нагорного Карабаха».

И ладно бы дело закончилось привычными бреднями Пашиняна, который сейчас отчаянно пытается удержать ускользающую власть. Так нет же — мадам Линде удостоила встречи и карабахского сепаратиста! Зачем нужно было это делать? Зачем нужно совершать шаг, который в Баку вызовет справедливое возмущение и будет трактован, как поддержка карабахских сепаратистов. Ведь, находясь в Баку, мадам Линде не встретилась с главой азербайджанской общины Карабаха.

Неужели все это было так важно, так необходимо для присутствовавшего на встрече мадам Линде с сепаратистом Бабаяном личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика, который занимает эту должность аж с 1996 года?! Это тот самый господин, который мечтал распить коньяк, когда будет урегулирован армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Азербайджан считает его урегулированным. Но в том все и дело, что ОБСЕ, вместо того, чтобы содействовать установлению прочного мира в регионе, по сути, создает почву для новой войны. Ибо, поддержка карабахских сепаратистов может вызвать появление иллюзий у армянских «реваншистов».