Американские сенаторы от обеих ведущих партий, выступающие за дальнейшую поддержку Украины, заявляют о намерении в кратчайшие сроки добиться принятия годового пакета помощи Киеву в размере от $50 миллиардов до 100 миллиардов долларов.

Об этом пишет газета Wall Street Journal, отмечая, что обсуждаемый проукраинскими сенаторами пакет намного превышает объём помощи, запрошенный в августе президентом Джо Байденом, и рассчитан до президентских выборов в Соединённых Штатах в ноябре 2024 года.

Газета напоминает, что летом глава Белого дома запросил дополнительную помощь объёмом в $24 миллиарда, вызвав сопротивление со стороны многих республиканцев. В этом связи Wall Street Journal пишет, среди прочего, о растущем давлении на Республиканскую партию со стороны избирателей, недовольных новыми расходами на войну.

Как полагают многие сенаторы, выступающие за продолжение финансовой и военной помощи Киеву для отражения российской агрессии, принятие большого пакета мер станет для других стран мощным сигналом того, что хаос в Палате представителей не повлияет на долгосрочную приверженность США своим обязательствам в отношении Украины. Сторонники выделения помощи также считают, что было бы легче заручиться поддержкой одного большого пакета для Украины, чем нескольких меньших по объёму трансферов. (svoboda.org)