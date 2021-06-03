Скандал вокруг прослушивания Агентством национальной безопасности (АНБ) США европейских политиков, осуществлявшегося с помощью датских спецслужб, не повлиял на степень доверия к Дании в НАТО — оно остается высоким. Об этом в среду вечером в интервью Danmarks Radio заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Дания — очень ценный и важный союзник НАТО, и Дания вносит значительный вклад в сотрудничество. Я почти уверен, что так будет и дальше», — сказал он.

Столтенберг хотел бы большей ясности относительно того, что произошло. «Эти страны являются союзниками по НАТО, и мы должны представить все факты, чтобы узнать, что же произошло на самом деле», — отметил он.

30 мая ряд СМИ в Германии, Дании, Швеции сообщил о том, что датские спецслужбы помогали АНБ следить за европейскими политиками. (ТАСС)