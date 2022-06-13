НАТО, обещая Финляндии и Швеции быстрое вступление в альянс, не ожидала жесткой позиции со стороны Турции. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг в опубликованном в понедельник интервью британской газете Financial Times.

«Раньше в ходе процесса [приема Швеции и Финляндии в НАТО] мы не имели никаких оснований полагать, что в этом вопросе будут какие-либо проблемы, — сказал он, добавив, что «озабоченности Турции» не являются чем-то новым. — «Турция — важный союзник. Когда союзник указывает на обеспокоенность в сфере безопасности, мы должны обратить на это внимание». В то же время Столтенберг выразил надежду, что «в течение разумного срока» разногласия будут устранены.

«Моя цель состоит в том, чтобы Финляндия и Швеция стали членами [НАТО] как можно скорее. Это все еще может пройти быстро по сравнению с другими процессами вступления [в альянс]», — отметил генсек НАТО. Он также указал, что стороны не обязательно должны прийти к компромиссу к концу июня, когда в Мадриде состоится саммит альянса. «Озабоченность Турции в контексте борьбы с терроризмом легитимна, поскольку никто из союзников по НАТО не пострадал от терактов сильнее, чем Турция», — заключил Столтенберг.